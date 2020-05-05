رياضة | المصري يؤكد طلب العديد من الأندية الحصول على خدمات "وادي"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر المصري يؤكد طلب العديد من الأندية الحصول على خدمات "وادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد الخولي، نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، عن سعي العديد من الأندية للتعاقد مع الدولي الفلسطيني محمود وادي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال الخولي، في تصريحات تلفزيونية: "رفضنا عرضا مغريا من أحد الأندية القطرية، بسبب تمسكنا ببقاء محمود وادي".

تابع: "تلقت إدارة النادي عرضين أيضاً من ناديا بيراميدز والزمالك، للتعاقد مع وادي ولكن الأمر صعب للغاية، نظرا لأزمة إيقاف القيد".

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ويسعى مجلس إدارة الزمالك لعقد صفقة تبادلية مع نادي المصري، بتعويضه بعمر السعيد، أو الكونغولي كاسونجو مهاجما الفريق الابيض، مقابل شراء محمود وادي.

يذكر أن محمود وادى انضم إلى المصرى عام 2018، قادما من صفوف الأهلي الأردني، وشارك مع الفريق البورسعيدي فى 61 مباراة، أحرز خلالهم 17 هدف، فيما صنع 8 أهداف.

ولعب وادي مع المصري، 25 مباراة في الموسم الحالي 2019- 2020، أحرز خلالهم 25، هدفًا، وصنع 6 أهداف أخرى.

وتنوعت مشاركان مهاجم الفريق البورسعيدي هذا الموسم؛ بين 10 مباريات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا، فيما شارك في 13 لقاء فى الدورى، صنع خلالهم 5 أهداف، ومباراتين فى كأس مصر، مسجلًا 3 أهداف.