رياضة | مدرب الارجنتين يكشف كيف تطور ميسي في السنوات الأخيرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب الارجنتين يكشف كيف تطور ميسي في السنوات الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف روبرتو ايالا المدرب المساعد لمنتخب الأرجنتين عن كيفية تطور ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني في السنوات الأخيرة بشكل كبير على مستوى شخصيته داخل الملعب وخارجه.

وقال ايالا في تصريحات حسب قناة Tyc : "ميسي يتأذى من الأشياء التي تحدث له في الميدان، وتعرض للانتقاد سابقاً لأنه لم يكن يتحدث كقائد، والآن هو يتحدث ويعبر عن نفسه بالطريقة التي يريدها، وهذا جزء من نضج لاعب كرة القدم".

وأضاف : "‏أعتقد أن ميسي نضج كثيراً ؛ليس فقط كلاعب بل أيضاً في الحديث كقائد في غرفة تبديل الملابس، ودائماً يظهر شخصيته القيادية الراغبة في الفوز".

الجدير بالذكر أن ليونيل ميسي فشل في التتويج بلقب قارئ مع منتخب بلاده حتى الآن طوال مسيرته.