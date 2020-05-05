رياضة | هازارد يسابق الزمن للمشاركة مع ريال مدريد هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر هازارد يسابق الزمن للمشاركة مع ريال مدريد هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسابق اللاعب البلجيكي ايدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد الإسباني الزمن من أجل اللحاق للمشاركة مع الفريق في المباريات المتبقية من الموسم الجاري.

وكانت قد توقفت المنافسات حول العالم والنشاط الرياضي منذ بداية شهر مارس الماضي وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشارت تقارير حسب ‏ABC، إن إدين هازارد يعمل يومياً بشكل منتظم في المنزل مع أخصائي العلاج الطبيعي بهدف إكمال رحلة العلاج ومن اليوم فصاعدًا سيخطو خطوة إلى الأمام في العمل الميداني.

ويريد هازارد أن يظهر مرة أخرى في شهر يوليو بحالة جيدة للمساهمة في التمريرات الحاسمة وتسجيل الأهداف، وهو في المرحلة الثانية من عملية التعافي في مرحلة التدريب وتحريك الساق التي أجريت فيها العملية الجراحية.