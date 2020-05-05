رياضة | 5 لاعبين مهددين بالرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر 5 لاعبين مهددين بالرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مسئولو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي موقف بعض اللاعبين في الموسم الجديد وإمكانية رحيلهم في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف النادي بصفقات جديدة.

واستقر بنسبة كبيرة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على الراحلين هذا الصيف، حيث قرر الاستغناء عن جيسي لينجارد بعد عدم الاعتماد عليه في الموسم الحالي.

وأيضاً سيرحل دالوت وخوان ماتا هذا الصيف، وقرر سولشاير عدم عودة كريس سمولينج مدافع الفريق المعار لنادي روما حتى نهاية الموسم.

وسيكون موقف بول بوجبا معلق حتى نهاية الموسم، وذلك بسبب الازمة المالية التي تواجه العالم في الفترة الأخيرة بسبب توقف النشاط الرياضي لانتشار فيروس كورونا.