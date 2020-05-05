رياضة | 3 مراكز تحتاج للتدعيم في الأهلي خلال سوق الإنتقالات المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر 3 مراكز تحتاج للتدعيم في الأهلي خلال سوق الإنتقالات المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم النادي الأهلي موسماً رائعاً خلال الموسم الحالي 2019/2020 قبل توقفه بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتمكن الأهلي من صدارة بطولة الدوري المصري بعد مرور 18 جولة بفارق كبير عن أقرب ملاحقية، فضلاً عن بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب تخطيه عقبة صن داونز بطل جنوب أفريقيا، واستمراره في بطولة كأس مصر.

وأضاف المدير الفني السويسري "رينيه فايلر" تطوراً هائلاً على آداء النادي الأهلي، منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق الأول مطلع الموسم الجاري خلفاً للأوروجواياني "مارتن لاسارتي".

رحيل النجوم

وتعرض النادي لأزمة خلال الفترة الحالية، بإعلان الثلاثي، شريف إكرامي، حسام عاشور، وأحمد فتحي الرحيل عن النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

وقرر فتحي عدم تجديد عقده مع الأهلي، فيما فضل إكرامي الرحيل بشكل إختياري لبيراميدز، في الوقت التي لم تقدم الإدارة عقداً جديداً لقائد النادي حسام عاشور.

احتياجات الفريق الأول

وستواجه لجنة التخطيط بالنادي مهمة تعويض رحيل الثلاثي، بالإضافة لتحديد إحتياجات الفريق الأول، والتي تنحصر في عدة مراكز، أهمها المراكز الثلاث الآتية:

Advertisements

الظهير الأيمن

يبحث الأهلي عن بديل لنجمه أحمد فتحي الذي رفض تجديد عقده وقرر الرحيل نجو بيراميدز بنهاية الموسم، حيث سيتواجد فقط محمد هاني في هذا المركز.

أبرز المرشحين: رجب بكار لاعب بيراميدز – عودة كريم يحيى المعار لسموحة – العراقي علاء مهاوي.

الوسط المدافع

بعد رحيل عاشور وفي ظل إصابة حمدي فتحي، سيصبح هذا المركز شاغراً برحيل حسام عاشور، حيث سيقتصر على وجود الثنائي أليو ديانج وعمرو السولية.

أبرز المرشحين: عودة أكرم توفيق من الإعارة من الجونة.

رأس الحربة

رغم تعاقد الأهلي مع السنغالي "أليو بادجي" من رابيد فيينا النمساوي في يناير الماضي، إلا أن لجنة التخطيط ترى ضرورة جلب مهاجم أجنبي إضافي، في ظل الرحيل الوشيك للثنائي جيرالدو ووليد أزارو.

أبرز المرشحين: الكونغولي جاكسون موليكا لاعب مازيمبي الكونغولي – التونسي فراس شواط لاعب الصفاقسي التونسي.