شكرا لقرائتكم خبر عن متعب وجمعة يزاحمان «بيبو» لخلافة «عبدالحفيظ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، من الرحيل عن جهاز الكرة بالقلعة الحمراء والاكتفاء بتقديم أحد البرامج على قناة النادى، الفترة المقبلة بعد سلسلة من الخلافات مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، الذى أبلغ مجلس الإدارة فى أكثر من اجتماع عدم رغبته فى استمرار عبدالحفيظ.

وعلمت «المصرى اليوم» أن محمود الخطيب، رئيس النادى، رفض بشدة فى بداية الأمر استبعاد عبدالحفيظ الا أن موقف رئيس النادى تراجع مؤخرا بعد ظهور سيد عبدالحفيظ فى برومو برنامج رامز جلال وسط انتقادات شديدة لمشاركة مدير الكرة، فى برنامج مقالب. ورغم فقدان العديد من أعضاء مجلس الإدارة حماسهم بالنسبة لاستمرار مدير الكرة، إلا أن عددا قليلا يدافع عن فكرة استمراره حتى لا يفسر استبعاده فى المرحلة الراهنة بالرضوخ لضغوط السوشيال ميديا.

وعلمت «المصرى اليوم» أن خالد بيبو أقوى المرشحين لخلافة عبدالحفيظ، وأن اسمه كان يتردد مبكرا إلا أنه الفترة الأخيرة بدأ عماد متعب ووائل جمعة يزاحمانه على تولى المنصب ويحظى الأول بترحيب داخل مجلس الإدارة، لتولى المنصب فى ظل ما قدمه متعب للقلعة الحمراء الفترة الماضية ولعلاقته القوية باللاعبين، خاصة أن الكثير منهم زامله قبل أن تجبره الإصابة على الاعتزال نهائيا، فيما طرح البعض اسم وائل جمعة، لتولى المنصب إلا أن ارتباطه بعقد تحليل مع إحدى القنوات الفضائية يجعل فرصه ضئيلة فى تولى المنصب.

من جهة أخرى صعّد الأهلى موقفه الرافض لإلغاء بطولة الدورى وتقدم بمذكرة رسمية إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، باعتباره ممثلا للحكومة لشرح وجهة نظر الأهلى فى رفض إلغاء الدورى وركزت المذكرة على الأضرار المالية الفادحة التى ستتعرض لها الرياضة المصرية بصفة عامة من إلغاء دورى كرة القدم، وبالتبعية إلغاء كافة البطولات فى الألعاب الأخرى، وهو ما يتسبب فى كارثة قد تؤدى إلى إفلاس بعض الأندية، فى ظل عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بالإضافة إلى الاستشهاد بالتجارب الأوروبية ورفض فكرة إلغاء الدورى، وشدد الأهلى على علمه التام بكافة الاعتبارات الأخرى التى يجب مراعاتها وأن ما يطلبه عدم التعجل فى اتخاذ أى قرار خاصة أن هناك فترة كافية للدراسة واتخاذ القرار فى ظل إلغاء دورة الألعاب الأوليمبية.

وفى السياق الإدارى بحث مجلس الإدارة فى اجتماعه أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس وضع آلية للتغلب على الأزمة المالية الراهنة بعد توقف النشاط الرياضى والخسائر الكبيرة لفقدان العديد من الموارد الثابتة مثل حقوق الرعاية والبث التلفزيونى، ويسعى المجلس لإيجاد حلول غير تقليدية بتنمية الموارد دون اللجوء إلى تخفيض رواتب الموظفين وعقود اللاعبين والأجهزة الفنية.

Advertisements