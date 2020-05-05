شكرا لقرائتكم خبر عن خطة جديدة لاستكمال دورى أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الاتحاد الآسيوى لكرة القدم ضغط وتقليص المباريات المؤجلة لبطولة دورى أبطال آسيا، من أجل استكمال المسابقة، بما يسهم فى عدم التأثير على البطولات المحلية خاصة فى غرب آسيا.

وأفادت صحيفة «الاتحاد الرياضى» الإماراتية، أن الاتحاد الآسيوى شهد مناقشات ومشاورات بشأن استكمال مؤجلات دورى الأبطال.

وذكرت الصحيفة: «وفق التصورات التى تتم دراستها حاليا فى أروقة الاتحاد القارى، تم رفع مقترح جديد يتعلق بتعميم فكرة (البطولة المجمعة)، بحيث لن تكون فقط فى دور المجموعات، ولكن سيتم تنفيذها أيضا فى مباريات ربع النهائى ونصف النهائى».

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الآسيوى يفكر جديا فى إقامة هذين الدورين من مباراة واحدة لكل دور، بدلا من الذهاب والإياب، على أن تكون بنظام «البطولة المجمعة» ولكن على أرض محايدة، أو حتى غير محايدة، حيث لن يسمح بحضور الجماهير فى المباريات المؤجلة بسبب الإجراءات الاحترازية التى ما زالت قائمة لمواجهة فيروس كورونا. ورحب الاتحاد القارى بأداء مؤجلات دور المجموعات والذى سيكون بنظام البطولة المجمعة، فى مطلع أغسطس المقبل، لكن شريطة أن تؤكد الأندية المشاركة جاهزيتها. وستكون هناك لائحة خاصة بالنظام الجديد للبطولة، خاصة ما يتعلق بتقليص مباريات الأدوار النهائية لتقام من دور واحد فى سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، بحسب الاتفاق مع الدوريات المختلفة عبر إدارة المسابقات القارية.

وأشاد ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوى بقرار الاتحاد الإماراتى لكرة القدم ورابطة المحترفين، بعودة النشاط الرياضى فى أغسطس المقبل.

وقال جون فى تصريح نشرته «الاتحاد الرياضى: «أغلب الدوريات ستعود فى هذا التوقيت، مع توقع انحسار الفيروس، الذى أثر على الحياة عموما».

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وعن مؤجلات تصفيات كأس العالم 2022، قال جون: موقفنا أفضل من اتحادات قارية أخرى، حيث تتبقى لنا فقط من المرحلة الثانية 4 مباريات، وقدمنا مقترحا بخوض المؤجلات الآسيوية فى التصفيات فى أكتوبر ونوفمبر المقبلين، هناك اجتماع قريب مع «فيفا» لحسم الأمر بصورة نهائية.