شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنتهى من تطوير 3 مراكز شباب فى سيناء والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن الانتهاء من تطوير عدد من مراكز الشباب، وهى «مركز شباب الكوثر بمحافظة شمال سيناء، مركز شباب العشيبة بمحافظة قنا، ومركز شباب ميت كنانة بمحافظة القليوبية» وشمل التطوير تنجيل الملاعب، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير مراكز الشباب، مشيرا إلى أن هذا التطوير لا يشمل فقط البنية التحتية الإنشائية بل يمتد إلى تطوير الأنشطة، سواء كانت رياضية أو ثقافية أو اجتماعية.

وأشار صبحى: رغم أزمة كورونا، فقد نجحت الوزارة فى تحقيق نسب الإنجاز فى أعمال التطوير، مع الحفاظ على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، مشيرا إلى استمرار العمل بنفس معدلاته الطبيعية لتحقيق خطة الوزارة الإنشائية.