شكرا لقرائتكم خبر عن نابولى يطلب 100 مليون يورو لرحيل «كوليبالى» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية أن نادى نابولى الإيطالى لن يقبل بأقل من 100 مليون يورو لبيع مدافعه الدولى السنغالى كاليدو كوليبالى، حيث يقود ليفربول الإنجليزى سباق التعاقد معه مع أندية أخرى.
وقالت الصحيفة إن نابولى على استعداد للنظر فى العروض الخاصة بالسنغالى هذا الصيف، ومع ذلك فإن سعر الصفقة لن يقل عن 100 مليون يورو، بعدما كان سعر اللاعب يُقدر بـ120 مليون يورو فى العام الماضى.
وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول هو المرشح المفضل للتعاقد مع كوليبالى، خاصة أن الصفقة ستشمل أيضًا المدافع الكرواتى ديجان لوفرين كجزء منها.
ويقود ليفربول سباق التعاقد مع كوليبالى مع مانشستر يونايتد وريال مدريد، لكن يبدو أن الناديين يركزان أكثر على مجالات أخرى لتحسينها فى الوقت الحالى، بينما لا يزال باريس سان جيرمان فى الصورة. ويستهدف ليفربول تعزيز صفوف الفريق بكوليبالى، ليلعب إلى جانب المدافع الهولندى فيرجيل فان دايك، فى الخط الخلفى للريدز.
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