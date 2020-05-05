شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإنجليزى يدرس استكمال الدورى خارج إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ذا صن»، الإنجليزية، أن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم يدرس استكمال مباريات البريميرليج هذا الموسم خارج إنجلترا، حيث إن هناك حالة من القلق لدى المديرين فى إنجلترا، بشأن إمكانية خوض 92 مباراة متبقية فى البريميرليج. وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم وجود خطة رئيسية باستكمال المباريات فى ملاعب محايدة، إلا أن المسؤولين يواجهون عقبات باستمرار لاستئناف النشاط.

وأوضحت أنه تم عرض اقتراح باستكمال مباريات البريميرليج فى أستراليا، وهناك ترحيب من أندية الدورى الإنجليزى بهذه الفكرة.

وقالت الصحيفة إن الحالات المصابة بفيروس كورونا فى أستراليا محدودة للغاية، حيث لم يظهر سوى 4 مصابين فقط فى آخر 10 أيام.

وذكرت أنه تم عرض على مسؤولى الكرة الإنجليزية أيضًا فكرة استكمال المباريات فى قطر أو مالطا.

فى السياق ذاته، يواجه مسؤولو الدورى الإنجليزى الممتاز عقبة جديدة نحو استئناف مباريات البريميرليج مرة أخرى هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة «ميرور»، الإنجليزية، فإن هناك حالة من الثورة بين اللاعبين الأجانب فى البريميرليج تنذر بعدم استكمال المسابقة.

وأشارت إلى أن عددًا من النجوم الأجانب تواصلوا مع حكوماتهم، للحصول على المشورة بشأن ما إذا كان من الآمن لهم العودة للمشاركة فى المباريات يوم 12 يونيو المقبل.

وجاء تواصل اللاعبين الأجانب مع حكوماتهم، بسبب إدراكهم أن هناك الكثير من المعلومات المتناقضة حاليًا عن الوضع فى إنجلترا.

وأوضحت أن آخرين تحدثوا مع الوكلاء حول شعورهم بالتعرض للضغط والمخاطرة بأنفسهم، لإنقاذ البطولة من الانهيار المالى.

وقالت الصحيفة إن أندية الدورى الإنجليزى مهددة بخسارة ما يقدر بـ 1.3 مليار جنيه إسترلينى من عائدات البث التليفزيونى، ونفقات الرعاية وبيع التذاكر إذا تم إلغاء الموسم.

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وأضافت أن العديد من اللاعبين يعتقدون أنه يطلب منهم المقامرة بصحتهم وسعادة عائلاتهم، من أجل مصلحة البريميرليج.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الأندية ستواجه مهمة شاقة لإقناع نجومها باستكمال الموسم فى الشهر المقبل.

من جانبه، يعتقد البلجيكى كيفن دى بروين، لاعب وسط مانشستر سيتى، أن فريقه يُمكنه العودة للتدريبات خلال أسبوعين، وأنَّ موسم الدورى الإنجليزى سيستكمل رغم أزمة فيروس كورونا. وفى حديثه لصحيفة «هيت لاتسته نيوز»، البلجيكية، توقع دى بروين استكمال ما تبقى من مباريات بالدورى الإنجليزى، بعكس ما حدث فى بطولات الدورى فى فرنسا، وهولندا، وبلجيكا.

وقال دى بروين عن ذلك: «أشعر بأنه سيكون بوسعنا العودة للتدريبات من جديد خلال أسبوعين. الحكومة ترغب فى عودة كرة القدم فى أقرب وقت ممكن، لكن المباريات ستقام بدون جمهور حسبما أعتقد». وأضاف اللاعب البلجيكى: «الجانب المالى فى غاية الأهمية بالنسبة للدورى الإنجليزى، وستكون هناك مشكلات خطيرة فى حالة عدم إكمال الموسم». وأشار دى بروين إلى أن زميله بالسيتى، سيرجيو أجويرو، قال الأسبوع الماضى إنه يشعر بالخوف من العودة.

وقال دى بروين: «لا أعتقد أنهم يخافون على أنفسهم، بل على أسرهم.. هذه هى المشكلة بالنسبة للكثيرين. الكل سيخضع للفحص بمجرد العودة للملاعب من جديد».