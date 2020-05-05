شكرا لقرائتكم خبر عن هاينكس: «كورونا» أصابت البعض بالغرور والأنانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى يوب هاينكس، المدير الفنى الألمانى السابق لفريق بايرن ميونخ، أن جائحة فيروس كورونا المستجد جاءت بنتائج غير مرغوب فيها للمجتمع بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص. وقال هاينكس في تصريحات أبرزتها صحيفة «سبورت بيلد» الألمانية: «بعض الشركات أصابها الغرور والأنانية، واختفت معانى التضامن والتكاتف والإنسانية في النهاية».

وأضاف المدير الفنى المخضرم: «علينا مساندة الأشخاص الذين لا تسير حياتهم بشكل جيد، كشكل من أشكال التفاعل الاجتماعى». وطالب هاينكس بإعادة التفكير في مستقبل كرة القدم، مضيفا: «من المهم إيجاد طريقة لعودة الحياة لطبيعتها، ينبغى إجراء مناقشات بشأن صفقات الانتقال أو الرواتب».

وكان هاينكس البالغ من العمر74 عاما قاد بايرن للفوز بثلاثيته التاريخية (دورى وكأس ألمانيا ودورى أبطال أوروبا) في 2013 في موسم استثنائى للعملاق البافارى.