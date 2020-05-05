شكرا لقرائتكم خبر عن إدواردو يحسم مصيره من التجديد للهلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى البرازيلى كارلوس إدواردو، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بنادى الهلال السعودى، تمسكه بالاستمرار ضمن صفوف الفريق حتى اليوم الأخير فى عقده.

وقال إدواردو، فى تصريحات لصحيفة «الرياضية» السعودية: «يتبقى حوالى شهرين فى عقدى مع الهلال، وسأنتظر حتى آخر يوم، ثم سأتخذ قرارى بشأن مستقبلى احترامًا للنادى وعقدى الذى يسرى معه».

وحول وجود مفاوضات مع الهلال بشأن تجديد عقده، أوضح: «لم تكن هناك مفاوضات بهذا الشأن، وكما ذكرت، سأنتظر حتى نهاية عقدى، ثم سأحدد ردى على العروض خلال الفترة المقبلة، سواء بتجديد عقدى أو خوض تجربة جديدة خارج صفوف الهلال».

وتلقى إدواردو عروضًا من أندية سعودية وإماراتية وقطرية، حيث ينتهى تعاقده مع الهلال بنهاية الموسم الجارى، ويحق له الانتقال فى صفقة انتقال حر، بداية من الموسم المقبل.