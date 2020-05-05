شكرا لقرائتكم هل يكون أحمد حسن كوكا صفقة الأهلي في الصيف .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم هروبه عن الفريق منذ عشر سنوات وبالتحديد في عام 2010 ، دخل أحمد حسن كوكا مهاجم نادي براجا والمعار إلى أوليمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر، حسابات لجنة التخطيط بالأهلي لتدعيم هجوم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل صعوبة تدعيم الفريق بلاعبين أجانب حتى هذه اللحظة، في ظل إصرار اتحاد الكرة على تخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 5 الى 3 بداية من الموسم المقبل، الأمر الذي يحول دون تعاقد مع مهاجم أجنبي صريح في الموسم الجديد خاصة وأن هناك 6 لاعبين أجانب على قوة الفريق.

فهل يعود احمد حسن كوكا للنادي الأهلي مرة أخري خاصة أن الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينينه فايلر طلب مشاهدة مباريات لكوكا قبل تحديد موقفه النهائي سواء بالموافقة على ضمه أو صرف النظر عن الأمر، حيث يرفض فايلر إتمام أي صفقة قبل أن يمنح هو الضوء الأخضر لها، خاصة وأنه يرفض مبدأ ضم صفقات دون تحقيق استفادة قصوى منها، كما أنه لا يُفضل تواجد عدد كبير من اللاعبين في القائمة.

وارتبط اسم نجل البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للاهلي ، بهروب كوكا عن الفريق الأحمر إلي الدوري البرتغالي ، إلا أن اللاعب قد روي في تصريحات تليفزيوينية كواليس هروبه عن المارد الأحمر قائلاً "كنت أتواجد مع منتخب الشباب مواليد 91 تحت قيادة ضياء السيد، وكنا نخوض مباراتين وديتين فى البرتغال، وبعض المسؤولين فى البرتغال أشادوا بمستواى وتحدثوا مع والدى بشأن انضمامى لنادى ريو افيو تم تصعيدى للفريق الأول فى النادى الأهلى فى عهد مانويل جوزيه، فوجئت بعد ذلك بنزولى للتدريب مع فريق الناشئين، وفى هذه اللحظة قررت الموافقة على الانتقال للبرتغال ولم أهرب من الأهلى كما يردد البعض، لأننى كنت لا ارتبط بعقد مع النادى، ونجل مانويل جوزيه المدير الفنى الاسبق للقلعة الحمراء، لم يكن له علاقه باحترافى فى الدورى البرتغالى".

لم يغب كوكا عن المنتخب المصري مع مختلف الفئات العمرية، حيث مثل المنتخب المصري تحت 17 عامًا، بعدها تم استدعائه لصفوف منتخب الشباب خلال بطولة إفريقيا 2013 بالجزائر، والتي فاز بها الفراعنة، وسجل كوكا خلالها هدفين، بعدها صعد لمونديال الشباب ليسجل أيضا هدفين، الأول في مرمى العراق، والثاني في مرمى المنتخب الإنجليزي، كما شارك مع المنتخب الأول خاصة في ولاية الارجنتيني هيكتور كوبر.

وولد أحمد حسن كوكا بتاريخ 5 مارس 1993، في القاهرة ومع بلوغه سن السابعة انضم إلى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ليتدرج في مختلف فرق الناشئين وتدرب على يد كبار مدربي القلعة الحمراء داخل القطاع ومن أبرزهم بدر رجب، الذي أخرج العديد من المواهب الكروية للنادي الأهلي.

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تم تصعيد كوكا لفريق الأهلي تحت 17 عامًا، لتبدأ أولى خطواته نحو بلوغ هدفه في اللعب للفريق الأول، ولعب العديد من المباريات مع فريق الناشئين تحت قيادة المدرب سمير كمونة، حتى أظهر إمكانيات خاصة، ليقرر البرتغالي مانويل جوزيه، مدرب الأهلي السابق تصعيده للفريق الأول موسم 2011، لم يكن وقتها أكمل عامه الثامن عشر، إلا أنه فاجأ الجميع بالهروب إلى أوروبا مستغلا عدم توقيع عقد محترفين مع الأحمر، لينضم إلى نادي ريو آفي أحد أندية الوسط بالدوري البرتغالي بداية من موسم 2011/2012، وشارك في أول موسم له مع آفي بالناشئين قبل أن يصعد إلى الفريق الأول في بداية موسم 2012-2013.

شارك في أول مباراة رسمية مع الفريق الأول ضد فريق ماريتيمو يوم 18/8/2012، لكنه لم يسجل أي أهداف في تلك المباراة، وأنهى الموسم الأول مع ريو آفي مسجًلا حضور في 24 مباراة استطاع إحراز خلالها 10 أهداف منها 8 أهداف في الدوري البرتغالي، وهدفين في كأس البرتغال، زادت في الموسم الثاني الذي شهد مشاركته أساسيا ولعب 36 مباراة سجل خلالها 6 أهداف.

في 26 أغسطس 2015، انتقل كوكا بعقد مدته 5 سنوات إلى نادي سبورتينج براجا، ليسجل أول أهدافه في أكتوبر 2015 في شباك أولمبيك مارسيليا في دور المجموعات في الدوري الأوروبي وقد احتفل بالهدف بالبكاء وتقبيل الشارة السوداء حزنا على فراق والده الذى توفي في نفس اليوم و حصل مع سبورتينج براجا على لقب كأس البرتغال.

و لعب كوكا معارا إلى نادي أولمبياكوس اليوناني وتألق مع الفريق، إلا أنه عاد إلى سبورتنج براجا ليتعرض لإصابة قوية في الركبة أبعدته عن المشاركة في المباريات، قبل أن يعود وينضم للنادي اليوناني مجددا.