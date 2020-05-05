«الشارقة للدفاع عن النفس» يدشن البرنامج الرمضاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدشن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مساء غدٍ الثلاثاء البرنامج الرياضي الرمضاني عن بعد، والذي ينظمه وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي، ويستضيف النادي بطل العالم في الجودو محمد علي رشوان الحاصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد لوس أنجلوس 1984، وسيتحدث البطل عن مسيرته في بث مباشر عبر حسابات النادي في مواقع التواصل الاجتماعي ويبدأ من الساعة العاشرة والربع مساء.

ويأتي تنظيم البرنامج الرمضاني ضمن خطة النادي التي تهدف إلى منح لاعبي النادي فرصة التعرف إلى مسيرة الأبطال وكيف واجهوا الصعوبات حتى حققوا الإنجازات ، وسيستضيف النادي أيضاً في الأيام المقبلة البطل أحمد أبوغوش الحاصل على ذهبية التايكواندو في أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل 2016، وسيتضمن البرنامج الرمضاني إقامة دورات تدريبية للمدربين عن بعد بالتعاون مع الاتحادات المعنية داخل الدولة. ويستعد النادي لإطلاق مسابقات ثقافية رياضية تشمل أسئلة ثقيفية وعلمية ورياضية توعوية.

وتقدم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس برئاسة أحمد عبد الرحمن العويس بالشكر والتقدير إلى الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي للدعم والرعاية وإلى الأمين العام للمجلس عيسى هلال الحزامي للمتابعة التي ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات في الفترة الماضية.