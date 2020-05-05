حمادة أنور يكشف موقف الزمالك من عودة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة الزمالك ، أن ناديه ليس لديه اي أزمة في عودة الدوري حال وجود قرار يضمن سلامة اللاعبين.

وقال أنور في تصريحات لبرنامج جمهرو التالتة عبر قناة أون تايم سبورت:" أهم شيء هو سلامة اللاعبين، وليس من الطبيعي أن يتم المقارنة مع باقي الدوريات في العالم لان الأمر مختلف".

واوضح، أنه لا يزال 17 جولة لم تلعب حتى الان، والمنافسة لا تزال موجودة فليس من المنطقي الغاء المنافسة والفارق بين الأهلي المتصدر صاحب الصدارة والمقاولون بالمركز الثاني 4 نقاط فقط.

وتابع:" حالة الدوري المصري مختلفة عن باقي الدوريات في العالم،والعام الماضي كان الزمالك فارق بنقاط عن الأهلي لكن اللقب ذهب في النهاية للفريق الأحمر".

وأشار إلى أن الزمالك فريق كبير وليس هناك أزمة في استكمال المسابقة لكن في وجود ضمانات بسلامة اللاعبين، وعودة الدوري ليس بالأمر السهل.