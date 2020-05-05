المهدي سليمان: سأكون الحارس رقم واحد في الأهلي

أكد المهدي سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أنه في حالة إنضمامة لصفوف النادي الأهلي سليعب أساسيًا وسيكون محمد الشناوي بديلًا له .

وتابع المهدي سليمان في تصرحات تلفزويونية عبر قناة أون تايم سبورت

قائلًا أنه في حالة إنتقالة إلى النادي الأهلي سيجلس اللاعب محمد الشناوي بديلأً له،مؤكدًا أنه لم يقول ذلك سيحدث الآن، لأنه منذ كأس العالم يقدم الشناوي أداء كبير .

وواصل قائلًا أن مجال كرة القدم يوجد به تقلبات وسيكون أساسيًا في وقت لاحق ، وواصل قائلًا أحمد ناجي مدرب حراس سموحة الحالي والمنتخب الوطني السابق أخبره في حضور أحمد الشناوي وشريف إكرامي أنه الحارس رقم واحد في حال استمراري بنفس الأداء في التدريبات ومع فريقة .