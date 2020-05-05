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المهدي سليمان حارس بيراميدز يكشف مفاوضات الأهلي معه

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كشف المهدي سليمان حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن مفاوضات النادي الأهلي له خلال السنوات الماضية .

 

وأكد سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت أن النادي الأهلي فاوضة ثلاث مرات خلال السنوات الماضية.

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وأضاف المهدي سليمان قائلًا أن النادي الأهلي فاوضة المرة الأولى عندما كان لاعبًا في صفوف إنبي والمرة الثانية عندما كان لاعبًا في صفوف سموحة بينما الثالثة كانت من فترة قليلة عن طريق

وكيله الذي أكد له أهتمام القلعة الحمراء به .

 

وواصل المهدي قائلًا أنه شرف لأي لاعب داخل مصر الإنضمام لصفوف قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك مؤكدًا أنه حاليًا الحارس رقم واحد في بيراميدز ويرغب في تحقيق العديد من البطولات برفقة فريقة خلال الفتررة المقبلة .

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