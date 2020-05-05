رياضة | برونو فيرنانديز : أريد ان اكون مثل هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر برونو فيرنانديز : أريد ان اكون مثل هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي عن مثله الأعلى فى كرة القدم واللاعب الذى يريد أن يكون مثله.

وقال فيرنانديز في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: "أكثر من فضلت مشاهدته ومتابعته هو إنييستا، فهو القادر على المزج بين المركزين 8 و10، وهذا الجانب الذي أرغب في تقديمه بصورة أفضل".

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وتابع : "هذا اللاعب كان يحب دائمًا امتلاك الكرة والذهاب إلى المغامرات، أرى أن إنييستا من بين الأفضل في العالم، بالنسبة لي من الغريب أن ينهي مسيرته دون الفوز بالكرة الذهبية، بعد كل ما توج به، من الصعب فهم ذلك".

وأضاف : أحب كلمة "مقاتل، كون كل مباراة تمثل لي معركة، عليك الذهاب إلى كل مباراة وتفهم بأنك بحاجة للتغلب على منافسك بكل احترام، نعم عليك احترام خصمك، ولكنك بحاجة للتغلب عليه".

واتم: "لا يهم من يتواجد في الفريق الآخر حتى لو كان صديقك، لدي أصدقاء يلعبون في البريميرليج ولكني لا أهتم، في اللحظة الحالية سأكون بالنسبة لهم أكبر عدو".