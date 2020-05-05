رياضة | بالأسماء.. كارتيرون يحدد 4 صفقات جديدة لـ الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. كارتيرون يحدد 4 صفقات جديدة لـ الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.

وترددت أنباء صحفية أن كارتيرون حدد 4 أسماء للتعاقد معهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.

ودخل كل من حسام حسن مهاجم سموحة وثلاثي بيراميدز عمر جابر ونبيل عماد دونجا وأحمد ايمن منصور، بينما دخل الثنائي كريم العراقي لاعب المصري ومحمود حمادة لاعب بيراميدز فى القائمة الاحتياطية.