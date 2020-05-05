رياضة | الأهلي يخطط لـ إفساد إنتقال أزارو للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يخطط لـ إفساد إنتقال أزارو للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسئولوا الكرة بالنادي الأهلي لإفساد صفقة انتقال وليد أزارو لاعب الأحمر المعار لفريق الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

انتقال أزارو إلى الزمالك

وتحدثت تقارير صحفية عن نية مسئولي الزمالك فى الحصول على خدمات وليد أزارو لاعب الأهلي المعار إلى الاتفاق السعودي، في فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأشارت التقارير إلى أن رغبة أن مسئولي الزمالك في التعاقد مع أزارو تأتي ردا على صفقة محمود كهربا الذى انتقل إلى صفوف الأهلى بعد الهروب من القلعة البيضاء إلى البرتغال ومنه إلى المارد الأحمر.

ويسعى مسئولوا الكرة بالنادي الأهلى لإفساد مخطط الزمالك من خلال توثيق عقد أزارو خال من أية ثغرات تمنح الزمالك أو أى ناد آخر فرصة ضم المهاجم المغربى دون الرجوع للأحمر.

فايلر يرفض عودة أزارو

يذكر أن المدرب السويسري رنيه فايلر رفض فكرة عودة المغربي وليد أزارو في الموسم المقبل، بسبب عدم صلاحيته لطريقة لعب الفريق الأحمر، حيث أن الفريق يعتمد على خطة الاستحواذ وتنقل الكرة بينما يصلح المغربي لخطة دفاعية تعتمد على الهجمات المرتدة التي تفتح مجال المساحات لسرعة أزارو.