تيجالي يطلب 10 ملايين درهم سنوياً وعقداً لموسمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

يبدو أن حمى الميركاتو بدأت على نار هادئة على الرغم من بعض الضبابية التي تحوم حول مصير الموسم الذي تأجل «مبدئياً» إلى أغسطس/‏ آب المقبل، أو حتى موعد الموسم الجديد الذي يتوقع أن يكون في أكتوبر/‏تشرين الأول موعداً لصافرة بدايته.

وخطف مصير سيباستيان تيجالي كل الأضواء في الساعات الأخيرة، حين أعلن إغلاق باب البقاء مع الوحدة بعد فشل المفاوضات بينه وبين إدارة «العنابي».

وتشير مصادر موثوقة إلى أن العقدة الأبرز تمثلت في مدة العقد؛ حيث يطالب اللاعب بالحصول على تمديد لمدة عامين، إلى جانب قيمة العقد مادياً.

وذكر مصدر موثوق أن بعض الأندية حاولت جس نبض اللاعب، ومعرفة قيمة ما يطالب به من أجل الفوز بالتوقيع معه؛ لكن الهداف الذي بات يشارك ك«مواطن» طالب بالحصول على ما قيمته 10 ملايين درهم سنوياً، إلى جانب عقد لمدة موسمين، وهو ما تسبب في عزوف ناديين عن الدخول في مفاوضات أكثر جدية مع اللاعب.

على الجانب الآخر، توصل بني ياس إلى اتفاق رسمي بتمديد عقد المدافع الدولي حسن المحرمي الذي وقع اتفاقاً جديداً من أجل الاستمرار مع الفريق السماوي لمدة 4 مواسم جديدة.

ويعمل مسؤولو السماوي على حسم الملفات الشائكة بهدوء؛ حيث بات النادي قريباً من تمديد بقاء الجناح سهيل النوبي.

ويترقب الشارع الكروي مصير عدد من النجوم، لاسيما وليد حسين لاعب وسط شباب الأهلي الذي يتوقع أن يتحدد مصيره في القادم من الأيام، في الوقت الذي يبدو أن رحلة أحمد علي مع الوصل قد شارفت على النهاية بعدما دافع عن ألوان الفريق «الأصفر» على سبيل الإعارة.

أما على مستوى اللاعبين الأجانب، فقد كشفت بعض المصادر، أن لاعب الشارقة البرازيلي كايو لوكاس قد يغادر البيت الملكي على سبيل الإعارة في الموسم المقبل، بعدما تم فتح باب انتقال اللاعب مع أحد الأندية المحلية، وسط انشغال شركة الكرة بتأمين التعاقد مع مهاجم من طراز مميز، خاصة مع تواجد 5 لاعبين في سجلات النادي حتى الآن.

وسيكون مصير نيغريدو الملف الأكثر غموضاً لدى إدارة النصر، التي ستحدد قرراها النهائي حول هذا الملف، في حين ستحتاج إدارة الوصل إلى تحديد وضعية اللاعب البرازيلي رونالدو منديز الذي يرتبط بعقد مع النادي وغاب عن الملاعب في الأشهر السابقة؛ بسبب لعنة الإصابات.