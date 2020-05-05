كولن يؤكد عدم وجود إصابات جديدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد، أمس الاثنين، الأمل باستئناف الدوري الألماني لكرة القدم من جديد بعدما، جاءت نتائج تحاليل فيروس كورونا المستجد التي خضع لها فريق كولن سلبية.

وكان الفريق الألماني أعلن الجمعة إصابة ثلاثة من أفراده بفيروس «كوفيد-19» دون الكشف عن أسمائهم، ليتبين لاحقا أنهم لاعب الوسط نيكلاس هاوبتمان، والمدافع اسماعيل جاكوبس، والمعالج الفيزيائي للنادي. وقال النادي في بيان له إن أفراده الثلاثة لا يزالون في الحجر الصحي وأن الجولة الثانية من الاختبارات التي أجريت الأحد على أعضاء الفريق الآخرين والجهاز الفني كانت جميعها سلبية.

ويعتبر الدوري الألماني المسابقة الأقرب للعودة إلى اللعب حيث اعتبر وزراء الرياضة في الولايات الإقليمية في البلاد إمكانية العودة إلى اللعب في منتصف مايو أو آخره وخلف الأبواب المغلقة.