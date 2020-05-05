شكرا لقرائتكم خبر عن الحصن يكمل الدوري بلا أجانب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر قرر نادي دبا الحصن عدم تجديد عقدي محترفيه البرازيليين رافائيل داسيلفا، ومواطنه رود ريجو، اللذين ينتهيان في ال30 من الشهر الجاري، ما يعني إكمال الفريق الحصناوي دوري الدرجة الأولى، حال استئنافه في شهر أغسطس/ آب المقبل، من دون أجانب، علماً بأن دبا الحصن الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الهواة، يعد أقوى المرشحين للصعود لدوري الخليج العربي.

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