18 لاعباً ولاعبة بمنتخب الملاكمة يستفيدون من برنامج التدريب «عن بُعد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد محمد مصبح الشبلي المدير الفني لمنتخب الملاكمة اعتماد نظام التدريب «عن بُعد» في المرحلة الراهنة لاستثمار فترة التوقف الحالية للنشاط.

وأوضح الشبلي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «أن 18 لاعباً ولاعبة يستفيدون من البرنامج التدريبي الحالي بعد نقل مستلزمات التدريب من صالة الاتحاد إلى بيوت اللاعبين أنفسهم، مشيراً إلى أن التواصل بين الجهاز الفني واللاعبين يتم حالياً بشكل يومي عبر برامج الاتصال المرئي، لاستثمار الإنجازات التي حققتها رياضة الملاكمة في الشهور الأخيرة على مستوى آسيا، والاستعداد الجيد للتحديات المقبلة وأبرزها الجولات التأهيلية لأولمبياد طوكيو.

وعن تصنيف لاعبي المنتخبات المستفيدين من التدريبات اليومية عن بُعد، قال مصبح: «المنتخب الأول للرجال يضم 8 لاعبين ومنتخب السيدات للكبار يضم 3 لاعبات، فيما يتكون فريق الناشئين من 7 لاعبين في مقدمتهم بطل آسيا خالد الكردي إلى جانب زميليه محمد قاسم، وعبد العزيز الكردي و في كل أسبوع نحرص على ضم المنتخبات الثلاثة جميعاً مرة أو مرتين في حصة مشتركة لنقل خبرات اللاعبين الكبار إلى الصغار».

وحول توقعاته لموعد عودة التدريبات الجماعية بالصالة أشار إلى أن اتحاد الملاكمة يبحث هذا الأمر مع الجهات المختصة وأضاف: «نحن مستعدون في أي وقت يسمح لنا بذلك، لأن التدريبات الجماعية في الصالة لا غنى عنها فهي تصنع الفارق للاعبين واللاعبات، مع التأكيد على أن العودة للتدريبات الجماعية سوف يرافقها بروتوكول للوقاية الصحية للاعبين في أول شهرين على الأقل».

وعن أبرز الارتباطات المقبلة للمنتخب الوطني قال مصبح: «محطة التأهيل الأولمبية في باريس شهر أغسطس المقبل على رأس الأولويات، لكني أتوقع أنها ستؤجل حتى إشعار آخر لأن أولمبياد طوكيو تأجلت لمدة عام ونحن مستمرون في التدريبات وننتظر الموعد الجديد لها من الاتحاد الدولي لأنها الفرصة الأخيرة لنا للتأهل والظهور الأولمبي في طوكيو ولدينا عدد من اللاعبين المرشحين لخوض تلك الجولة التأهيلية على رأسهم عامر الصويدر، وسعد ميزر، وهزاع الجلاف من منتخب الرجال، بالإضافة إلى حنان الزيودي وفهيمة فلنكات من منتخب السيدات».

وأضاف: «شهد عام 2019 العديد من الألقاب التي تحققت لأول مرة ومن بين هذه الإنجازات ما تحقق في منتخب السيدات تحديداً الذي رأى النور لأول مرة العام الماضي ثم حصد ميداليتين في أول ظهور آسيوي له، كما أننا أصبح لدينا الآن فريق من الناشئات في نادي الفجيرة يضم 6 فتيات: 4 منهن في الفجيرة واثنتان في أبوظبي وهو ما يمثل نقلة نوعية ممتازة خاصة أن مجلس أبوظبي الرياضي طلب منا قائمة بأسماء البنات الواعدات وكذلك الناشئين الواعدين من البنين لتوفير الدعم المناسب لهم في المرحلة المقبلة» وتوجه للمجلس بالشكر والتقدير لهذه الخطوة المميزة التي ستنعكس بالإيجاب على المنتخب الوطني.

ونوّه مصبح بأن نجاح الاتحاد الإماراتي للملاكمة في الحصول على موافقة الاتحاد الدولي بارتداء الحجاب للفتيات أثناء المباريات شجعهن على ممارسة اللعبة فأصبحت القاعدة متسعة تضم ما يقارب 9 لاعبات في مراحل سنية مختلفة، وكانت حنان الزيودي أول لاعبة في العالم تدخل النزالات الرسمية الدولية مرتدية الحجاب في بطولة آسيا بتايلاند العام الماضي.

وعن خطط الجهاز الفني للنهوض باللعبة في المستقبل قال مصبح: «نعكف حالياً على وضع خطة شاملة للتطوير، ومن أهم أولوياتنا حالياً تنفيذ عملية إحلال وتجديد في عناصر المنتخب الأول للسماح بضخ دماء جديدة تدعم الصفوف، مع دراسة أهم إيجابيات المرحلة الأخيرة لتعظيم الاستفادة منها، ومن أبرز تلك الإيجابيات تحقيق 4 ميداليات آسيوية بواقع 2 للناشئين هم خالد الكردي وعبدالله الحوسني و2 للناشئات عن طريق كل من رحمة المرشدي وعائشة سعيد.