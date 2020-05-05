اتحادات أوروبية ولاتينية وآسيوية تدرس تجربة جوجيتسو الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استدعى اتحاد الإمارات للجوجيتسو أمس الاثنين، 26 لاعباً من مختلف المراحل السنية للانضمام إلى المعسكر المغلق للمنتخب في نادي ضباط القوات المسلحة، والذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، استعداداً لخوض التحديات الدولية المختلفة وأبرزها بطولة آسيا الشاطئية في الصين في نوفمبر المقبل، وبطولة العالم للناشئين والشباب والكبار في أبوظبي في الشهر نفسه.

وتضم القائمة التي تم استدعاؤها عبدالله الهاشمي، وعلي البناي، ومحمد الكعبي، وثاني الجلاف، ومحمد عبد الرحيم، ومحمد المنهالي، وخالد الشامسي، وراشد الشحي، وأحمد أبوبكر، وعبدالله الهاشمي، وراشد المدني، وعبد الرحمن جودت، وسلطان الحمادي، وزايد الشامسي، وراكان الجلاف، وعبد الرحمن العولقي، وعبيد النعيمي، ومنصور النيادي، وسعود الحوسني، وسيف القبيسي، وسلطان الحوسني، وأحمد الظاهري، وعبيد الشامسي، وحامد الشامسي، وسيف الظاهري، إضافة إلى بطلنا العالمي فيصل الكتبي الذي تأخر عن الانضمام للمجموعة الأولى لارتباطه ببرنامج العمل التطوعي في اليومين الأخيرين.

وخضع هؤلاء اللاعبون لإجراءات الفحص الطبي الشاملة بفندق نادي ضباط القوات المسلحة للتأكد من سلامتهم قبل بدء المعسكر، ثم تسلموا جميعاً غرفهم بالفندق ليكونوا معزولين عن مخالطة أي شخص في انتظار تلقي نتائج الفحص، من أجل الالتحاق بمعسكر المنتخب الذي بدأ نهاية الأسبوع الماضي بالفندق تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرازيلي رامون ليموس.

ويعد اتحاد الإمارات للجوجيتسو الأول على مستوى آسيا والعالم، الذي يتجمع ويجري تدريبات جماعية بعد فترة التوقف الأخيرة، معتمداً على بروتوكول وقائي شامل مع الجهات المختصة يضمن سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين؛ الأمر الذي يعطي مؤشراً إيجابياً على قرب استئناف النشاط الرياضي المحلي والدولي، علماً بأن عدداً من الاتحادات الوطنية للجوجيتسو في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا، تواصلت مع الاتحاد الإماراتي وطلبت منه بروتوكول الوقاية المعتمد من أجل الاسترشاد به في عودة النشاط بشكل آمن يضمن سلامة اللاعبين.

وأكد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، أن برنامج إعداد المنتخب يسير بشكل جيد وفقاً لما هو مخطط له، وتوجه بالشكر لجميع الجهات التي تعاونت لإخراجه بأفضل صورة، وكذلك اللاعبون والطاقم الفني على التزامهم وانضباطهم الكامل وتطبيقهم الحرفي للإجراءات الوقائية وبرامج التدريب.

وأضاف: «هناك مبادرات جديدة قيد الدراسة سيتم الإعلان عنها تدريجياً في المرحلة المقبلة، لنقدم نموذجاً ملهماً للعالم في تحدي الظروف الصعبة، وإثبات القدرة على العمل تحت أي ظروف، وسنحرص على إقامة فحص دوري للاعبي المنتخب مع التأكد من عدم مخالطتهم لأي شخص جديد إلا بعد إخضاعه للفحص والتأكد من سلامته بنسبة 100%».