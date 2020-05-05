«الهيئة» تدعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم بأجهزة رياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب



بدأت الهيئة العامة للرياضة، توزيع أجهزة رياضية حديثة لفئات من المجتمع، في إطار مبادرتها «للرياضة.. للحياة» التي أطلقتها بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، بهدف تعزيز الرياضة المجتمعية، واستجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وتهدف الهيئة من توزيع الأجهزة إلى تعزيز الممارسة الرياضية في أوساط المجتمع بمختلف أفراده وفئاته، تحت مسمى «الرياضة المجتمعية»، من أجل دعم الإرادة والسلوك الرياضي عند أصحاب الهمم وكبار المواطنين والأسر ذات الدخل المنخفض غير القادرة على الالتحاق بأندية رياضية أو اقتناء أجهزة رياضية، ما دعا الهيئة لتقديم الأجهزة لهم لتمكينهم من ممارسة الرياضة لتحسين صحتهم.

وبدأت المرحلة الأولى من توزيع الأجهزة بإمارة عجمان، على أن تشمل جميع مناطق الدولة في مراحل لاحقة، وتتم من خلال فريق من الهيئة العامة للرياضة، بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع التي رشّحت الأسماء المستفيدة بناء على بحث ميداني أجرته في وقت سابق، لضمان إيصال الأجهزة إلى مستحقيها.

وأوضح سعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة بتوفير الاحتياجات للمواطنين والمقيمين، وإيصالها إليهم للمساهمة في الحفاظ على سلامتهم، مشيراً إلى أن المبادرة تسهم في تعزيز الرياضة المجتمعية كأسلوب حياة دعماً لصحة المجتمع، خاصة في الفترة الحالية التي تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود للخروج من الأزمة بسلام، مؤكداً أهمية تضافر الجهود من أجل تهيئة الظروف الملائمة للأسر والشرائح المستهدفة للبقاء في منازلها حماية لها من تداعيات الوباء وانتشاره.

وأكدت حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أن مبادرة الهيئة العامة للرياضة بتعميم الأجهزة الرياضية على نطاق واسع من المجتمع، تأتي ترجمة لحرص القيادة على توفير المزيد من الدعم المجتمعي، لاسيما لفئات محددة مثل كبار المواطنين وأصحاب الهمم، الذين هم بأمسّ الحاجة لتعزيز جودة وأسلوب حياتهم من خلال ممارسة الرياضة، مشيرة إلى أهمية هذه المبادرة التحفيزية والتنشيطية للصحة والحياة، كونها تأتي في ظل ظروف استثنائية خلال فترة الحجر المنزلي.

وأضافت: «المبادرة تدعم الجهود التنموية التي تتبناها وزارة تنمية المجتمع في إطار حفز فئات المجتمع على ممارسات صحية ومعنوية، ومن ضمنها الرياضة التي تعزز الصحة والسعادة، كما تتوافق مع أهداف ومحاور السياسة الوطنية لكبار المواطنين، وسياسة تمكين أصحاب الهمم، ومبادرات دعم ذوي الدخل المحدود، من أجل تحسين جودة حياة هذه الفئات».