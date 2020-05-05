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شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مونديال السباحة من صيف 2021 إلى مايو 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر الاتحاد الدولي للسباحة، اليوم الاثنين، تأجيل بطولة العالم 2021 المقررة في مدينة فوكوكا اليابانية لمدة عام لتقام في مايو 2022 وذلك بعد قرار تأجيل أولمبياد طوكيو لعام حتى صيف 2021.
وحدد الاتحاد الدولي الموعد الجديد لمونديال السباحة الذي تستضيفه اليابان أيضاً لكن في فوكووكا على جزيرة كيوشو جنوبي البلاد، بين 13 و29 مايو 2022، موضحاً على لسان رئيسه الأوروجوياني خوليو ماليوني في بيانه اليوم الاثنين: بعد التواصل مع المعنيين والوقوف على ملاحظاتهم، ليس لدينا شك في أن القرار المتخذ سيوفر أفضل الظروف الممكنة لجميع المشاركين في هذه البطولة، في هذه الفترة غير المسبوقة من حالة عدم اليقين، يأمل الاتحاد في أن يؤدي الإعلان عن هذه التواريخ إلى وضوح مسألة التنظيم بالنسبة لجميع المعنيين.
وكان من المفترض أن تقام البطولة التي تجمع بين منافسات الأحواض، المياه المفتوحة، الغطس، السباحة الفنية وكرة الماء، بين 16 يوليو والأول من أغسطس 2021، لكن هذه التواريخ تتضارب مع الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو المقرر الآن بين 23 يوليو و8 أغسطس 2021.
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