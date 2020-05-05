إدارة نادي خورفكان تناقش متطلبات المرحلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

عقد نادي خورفكان اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي، ترأسه سالم النقبي، رئيس مجلس الإدارة، وضم أعضاء المجلس، والإداريين، والمدربين في النادي، تمت خلاله مناقشة سير العمل في ظل توقف الأنشطة الرياضية في النادي، بسبب تفشي فيروس كورونا، إلى جانب الوقوف على متطلبات المرحلة المقبلة، ومتابعة سير أعمال التعقيم والتطهير التي تقوم بها الجهات المختصة في مدينة خورفكان، والنادي، على وجه الخصوص، كما عقد المجلس اجتماعاً مع لاعبي فريق كرة الصالات لبحث استعدادات الموسم الرياضي في ضوء ما تقرر مؤخراً، باستئناف النشاط مطلع أغسطس/ آب المقبل.

وأشاد سالم النقبي رئيس النادي بحملة «خلّك بالبيت» والتي قللت كثيراً من تفشي الوباء، معرباً عن أمله بأن يتم القضاء على هذا الفيروس بصورة نهائية، كما أثنى النقبي على قرارات الاتحادات الرياضية المختلفة التي أعلنت عن إلغاء كل المسابقات، بما فيها مسابقات المراحل السنية لكرة القدم في انتظار حسم بقية الدوريات، «المحترفين والأولى».

وثمّن النقبي الجهود والترتيبات التي قام بها مجلس الشارقة الرياضي في نادي خورفكان بعد نهاية المرحلتين الأولى، والثانية، من أعمال الملعب الرئيسي في انتظار إكمال بقية المرافق.

وعلى خط آخر، نظم نادي خورفكان، الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، محاضرة توعوية لمنتسبيه بمشاركة سالم النقبي رئيس مجلس الإدارة، وخالد مراد الرئيسي عضو المجلس ومشرف الألعاب الجماعية، وسلطان العبيدلي مشرف الألعاب الفردية، ألقت المحاضرة الدكتورة حنان علي الرئيسي رئيس لجنة منع ومكافحة العدوى، ونائب مساعد المدير للشؤون الطبية في مستشفى خورفكان، وقدمت خلالها إرشادات طبية قيمة للمجتمعين بهدف تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قدم خالد مراد الرئيسي الشكر لجنود خط الدفاع الأول من الكوادر الطبية، والعاملين في القطاع الصحي في الدولة، من أطباء، وممرضين، ومسعفين، وإداريين، وفنيين.