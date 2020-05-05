دبا الحصن يطلق مسابقة ثقافية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي دبا الحصن مسابقة عن بعد بعنوان "رمضانيات حصناوية" تشمل أسئلة متنوعة رياضية وثقافية وتراثية، وتنص شروط المسابقة التي تستمر حتى الثلاثين من شهر رمضان المبارك على متابعة حساب النادي عبر الرابط الرسمي بجانب ملء الاستبيان المرفق مع المسابقة، علماً أن المسابقة متاحة لكلا الجنسين من أبناء الدولة والمقيمين على أرضها من كافة الجنسيات والأعمار، على أن يتم السحب كل أسبوع ويتضمن أربعة فائزين.

وأثنى سعيد محمد الريامي رئيس لجنة الإعلام والاتصال على الجهود المقدرة التي تبذلها إدارة النادي في ظل هذه الظروف الراهنة، لافتاً إلى أن دور الأندية لا يتوقف بتوقف النشاط الرياضي بل هناك أمور عديدة يجب تسليط الضوء عليها وهذا دورنا الآن في توعية الناس بالبقاء في منازلهم والمحافظة على صحتهم وصحة المجتمع بوصفه حجر الزاوية في محاربة وباء كورونا عبر العديد من الوسائل المتاحة.