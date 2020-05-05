نادي مليحة يطلق مسابقة «على مائدة المعرفة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن فعالياته لشهر رمضان الكريم ودعماً لمبادرة «خلك بالبيت»، أطلق نادي مليحة مسابقة «على مائدة المعرفة» وهي مخصصة للأسر من مختلف إمارات الدولة ليلتقوا مباشرة عبر منصة زووم الإلكترونية ويتنافسوا في المعلومات الرياضية والثقافية.

وتشكل المسابقة إحدى أهم المسابقات الرياضية في جوانب الثقافة العامة بجانب الأسئلة الوطنية والمتنوعة والتي تتيح للأسر في ليالي شهر رمضان الكريم التسجيل والتنافس فيما بينهم على الأسئلة التي تقدم إلكترونياً وتصحح إلكترونياً دون تدخل بشري لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة.

وتقدم المسابقة التي يتم طرحها مرتين في الأسبوع مساء كل يوم اثنين وخميس 15 سؤالاً لتتنافس الأسر في معدل الإجابة الصحيحة وفي سرعة اختيارها للجواب الصحيح لتفوز أسرة واحدة في نهاية المسابقة بالجائزة النقدية.

وأكد محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة أن المسابقة تشكل رؤية إعلامية جديدة انفرد بها نادي مليحة ضمن برنامجه المميز لشهر رمضان من خلال دعوة الأسر بجميع أفردها للمشاركة في المسابقة والتنافس من خلال الإجابة الصحيحة على الأسئلة وكذلك سرعة الإجابة لتكريم الأسرة الأولى الفائزة في المسابقة والتي تقام مرتين في الأسبوع.