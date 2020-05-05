إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة تعقد اجتماعها الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة اجتماعها الدوري الأول «عن بُعد» بتقنية الاتصال المرئي، وذلك عقب اعتماد أسماء أعضاء الإدارات التابعة للنادي، وترأس الاجتماع محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وحضره أعضاء الإدارة الجدد عدنان محمد الخيال وجاسم محمد يوسف وهشام جميل المدير التنفيذي للإدارة.

ورحب محمد عبيد الحصان بالأعضاء، ونقل لهم تحيات علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي، وتمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم، كما توجّه الحصان بالشكر إلى مجلس إدارة نادي الشارقة السابق برئاسة سالم عبيد الحصان الشامسي، ومحمد جمعة بن هندي، وأعضاء مجلس الإدارة السابقين، وإلى ناجي ربيعة وعلي الأميري، أعضاء إدارة الألعاب الجماعية في الدورة السابقة، على جهودهم المقدرة، و دورهم المميز في النجاحات التي تحققت على مدار السنوات الماضية.

ثم افتتح الحصان جدول أعمال الاجتماع بتحديد المهام، بتكليف عدنان الخيال بالإشراف على لعبة كرة السلة، وجاسم محمد بالإشراف على لعبة كرة اليد، وطلب رئيس الإدارة من كل مشرف تقديم مقترحاته وتصوراته للموسم الجديد.

واطلع المجتمعون على سير تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها النادي، وفقاً للتوجيهات الحكومية، لمجابهة جائحة فيروس كورونا، والتي شملت تعقيم جميع المرافق بالنادي، وتفعيل آلية العمل عن بُعد.

وناقش الاجتماع آخر المستجدات في التواصل مع اتحادي كرة السلة وكرة اليد، وخطط الاتحادات حول توقيتات وطريقة عودة النشاط حسب الوضع الراهن.

وقال الحصان: «استعرضنا النتائج المميزة التي حققتها فرق الألعاب الجماعية على مدار المواسم الأربعة الأخيرة، وندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا في الحفاظ على المكتسبات خلال المرحلة المقبلة».