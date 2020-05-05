اجتماع مثمر لمجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، اجتماعه الرابع عن بعد برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس النادي، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وفي بداية الاجتماع تقدم رئيس النادي بالتهنئة والتبريكات إلى القيادة الرشيدة

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ثم اعتمد مجلس الإدارة التقارير الإدارية والفنية والمالية الخاصة بالنادي، وتم اعتماد تنظيم بطولة الشارقة الدولية الرمضانية الخامسة والعشرين للشطرنج عن بعد «أون لاين» ضمن برنامج «لاي تشيس» المتخصص في تنظيم البطولات الشطرنجية عن بعد كما وافق مجلس الإدارة على الجوائز الخاصة بالبطولة التي ينظمها النادي بشكل سنوي خلال شهر رمضان المبارك.

وأشاد مجلس الإدارة بنجاح تطبيق خطة تدريب اللاعبين عن بعد، حيث ينتظم اللاعبون الصغار والكبار ولاعبو أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج في التدريبات مع مدربي النادي الأستاذين الدوليين الكبيرين فيوريل لورداتشيسكو وافستراتوس جريفاس وبإشراف ومتابعة من رئيس وأعضاء الجهاز الفني للنادي.

واعتمد مجلس الإدارة توصية اللجنة الثقافية بالنادي بتنظيم المسابقة الدينية الرمضانية للاعبي ولاعبات أندية الشطرنج بالدولة من سن 6 إلى 16 سنة وذلك عن طريق إرسال فيديو مسجل من اللاعب الراغب بالمشاركة على الموقع المذكور المخصص للمسابقة وخصص النادي مبلغ 10 آلاف درهم للفائزين السبعة الأوائل، بالإضافة إلى جوائز خاصة بالفئات السنية للمشاركين.

واطلع مجلس الإدارة على نتائج الفعاليات والبطولات التي نظمها النادي خلال فترة الحجر الصحي مع أندية شطرنجية من ثلاث دول وهي لبنان وسوريا وتركيا بمشاركة كافة لاعبي النادي وبمتابعة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدربين والمدير التنفيذي.

وتابع مجلس الإدارة النشاط الخاص بنشر وتعليم لعبة الشطرنج بكافة مدن إمارة الشارقة بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي.