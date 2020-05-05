بيبو ومتعب مرشحان لخلافة عبد الحفيظ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل الثنائي خالد بيبو وعماد متعب دائرة الترشيحات بقوة لخلافة سيد عبد الحفيظ، في منصب مدير الكرة بالأهلي بداية من الموسم المقبل، بعد تفكير الإدارة الحمراء في الإطاحة بمدير الكرة الحالي، بعد سلسلة الأزمات التي دخل فيها مع عدد من نجوم الفريق، بالإضافة لوجود أزمة عنيفة بينه وبين الإدارة على خلفية تواجده في برنامج «رامز مجنون رسمي» دون الحصول على إذن، وهو ما وجدته الإدارة أمراً يتنافى مع مبادئ النادي.