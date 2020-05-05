شكرا لقرائتكم خبر عن جليبرتو: الأهلى كان "سيد" أفريقيا فى عهد جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأنجلولى جليبرتو، ظهير أيسر الأهلى الأسبق، أنه يعتبر نفسه أحد أبناء القلعة الحمراء نظرا للعلاقة القوية التى تجمعه بالجماهير الحمراء حتى الآن.

وأضاف جليبرتو فى تصريحات لبرنامج الدرجة الثالثة على أون تايم 2 أنه دخل الأهلى وعمره 21 عاما وارتبط جدا بجماهير النادى، مؤكدا أنه ما زال يعشقهم حتى الآن بالرغم من ابتعاده عن الساحرة المستديرة منذ فترة.

وكشف ظهير أيسر الأهلى الأسبق أن القلعة الحمراء كانت تسيطر على القارة الأفريقية من البرتغالى مانويل جوزيه نظرا لقوة المارد الاحمر فى بداية الألفية الثالثة بسبب قوة اللاعبين وقتها الذين استطاعوا حصد معظم الألقاب المحلية والأفريقية.

وحصد الأهلى مع الساحر مانويل جوزيه 20 بطولة وهم 6 مرات لقب الدورى المصرى الممتاز، خلال مواسم 2004/ 2005، 2005/ 2006، 2006/ 2007، 2007/ 2008, 2010//2011.

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وتوج مانويل جوزيه ببطولة دورى أبطال أفريقيا 4 مرات، بعد الفوز على صن داونز الجنوبى الأفريقى، بثلاثة أهداف دون رد في عام 2001، وحصل أيضًا على البطولة فى عام 2005، بعد الفوز على النجم الساحلى، بثلاثية نظيفة، و2006، حصد البرتغالى المسابقة بعد التغلب الصفاقسى التونسى بهدف دون رد، وفى 2008 توج بالبطولة الأغلى فى القارة للمرة الرابعة في تاريخه بعد الانتصار على القطن الكاميرونى بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مجموع المباراتين الذهاب والإياب.

وحصل مانويل جوزيه مع الأهلى، على لقب كأس السوبر المصرى 4 مرات، خلال أعوام 2005، 2006، 2007، 2008، بعد الفوز على إنبى، وكرر الانتصار فى العام التالى على الفريق البترولى، ثم الإسماعيلى، ثم الزمالك، على التوالى.

وحصد مانويل جوزيه مع الاهلى، 4 مرات فى لقب كأس السوبر الإفريقى، خلال أعوام 2002، 2006، 2007، 2009، بعد التغلب على كايزر تشيفز الجنوب الأفريقى، والجيش الملكى المغربى، والنجم الساحلى التونسى، والصفاقسى التونسى، على التوالى.

وتوج مانويل جوزيه مع الأهلى، بلقب كأس مصر مرتين، خلال أعوام 2005/ 2006، 2006/ 2007، بعد الفوز على الزمالك مرتين.