شكرا لقرائتكم خبر عن بوجلبان: طارق حامد سر تألق ساسى.. والأهلى لا يفكر فى أجنبى لتعويض فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد التونسي أنيس بوجلبان لاعب الأهلي السابق، بمستوى على معلول ظهير أيسر المارد الأحمر، مؤكدًا أن تونس والوطن العربى فخورون بمستوى اللاعب، كما أشاد بمستوى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، لافتًا إلى إنه يقدم موسم استثنائى مع الأبيض لم يقدمه من قبل، متوقعًا استمرار اللاعب مع فريقه الحالى والعدم الرحيل بسبب شعوره بالارتياح.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "الجميع فخور بمستوى علي معلول مع الأهلي ن ولكن فرديا أصبح واحدا من أبرز اللاعبين، خاصة أنه مدافع وهداف ومفتاح هجومي مهم للفريق الأحمر، وتألق فرجانى ساسى يعود بسبب تواجده بجار طارق حامد".

أشار نجم الأهلى السابق إلى أن الأحمر استعاد ملامح البطل بعد التغلب على صن داونز الجنوب افريقي، خاصة أنه مستواه كان متذبذبًا في البطولة الأفريقية، ولكن شعرنا بالطمأنينة بعد أدائه أمام بطل جنوب افريقيا، موضحًا أن رينيه فايلر اكتسب خبرة العمل في افريقيا، ونجح في اعداد الفريق جيدا ، وقد يسير على خطي مانويل جوزيه في تحقيق انجازات مع الفريق الأحمر.

أضاف أن مستوى الأهلي والزمالك يؤهلهم للتواجد في نهائي دوري الأبطال خاصة الأهلي الذي أتوقع صعوده للمباراة النهائية بنسبة 99%، مشددًا على أن انضمام حمدي النقاز للأهلي أمر صعب، لافتًا إلى أن التوجه داخل الأهلي أن يكون بديل أحمد فتحي محلي وليس أجنبي.

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أردف بوجلبان، أن حمدي النقاز لديه مشكلة مع الشرطة التونسية، ولكن الأزمة في طريقها للحل، وهناك مفاوضات مع الشرطة التونسية لاحتواء أزمة اللاعب.

شدد أنيس، على أنه أعطى آرائه لمسئولي الأهلي حول مستوى بعض اللاعبين الذين يعرف مستواهم باعتباره واحدا من أبناء الأهلي، وكان على تواصل مع محمود الخطيب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات لإداء رأيه في اللاعبين.

وعن عودة الدورى التونسى قال بوجلبان، أن الدوري التونسي سيعود قريبا، موضحا أن الفرق ستعود للتدريب يوم 15 مايو على أن ينطلق الدوري 15 يونيو على أن ينتهي بنهاية يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الوضع في تونس تحسن كثيرا بشأن تفشي فيروس كورونا مقارنة بدول أوروبية، مشيرا إلى انه لا يوجد اتجاه لإلغاء الدوري التونسي.