شكرا لقرائتكم خبر عن جيلبرتو : البدرى استفاد من العمل مع الأجانب ويستحق قيادة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جيلبرتو ظهير أيسر الأهلى الأسبق أن حسام البدرى المدير الفنى الأسبق للقلعة الحمراء استفاد من كافة المدربين الاجانب الذى عمل معهم فترة كبيرة ، مؤكدا أنه يستحق بعد كل هذا التاريخ فى مجال التدريب تولى القيادة الفنية للمنتخب الوطنى .

وأضاف جليبرتو فى تصريحات لبرنامج الدرجة الثالثة على أون تايم 2 أن محمد بركات زميله بالفريق كان خفيف الظل بشكل كبير خارج الملعب ، إلا أنه كان يتحول لشخص أخر خلال المباريات الرسمية .

وفى نهاية حديثه توجه جيلبرتو بالشكل والإمتنان لجماهير الأهلى ، مشيرا إلى أنهم لهم الفضل الأول فيما وصل إليه خلال مشواره الكروى او بعد الإعتزال .

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وعن مباريات القمة التى شارك فيها قال جليبرتو أنه يعتبر نفسه من اللاعبين المحظوظين نظرا لأن جيله بالأهلى كان دائم الفوز على غريمه التقليدى الزمالك فى معظم المواجهات التى أقيمت بينهما خاصة وانه كان يحب دائما تلك المباريات التى كانت تحسم لقب الدورى بشكل كبير .

وعن أصعب مباراة خاضها مع الأهلى أشار ظهير المنتخب الأنجولى الأسبق كانت امام الإسماعيلى فى المباراة الفاصلة التى أقيمت بالمكس وحسمها المارد الاحمر بهدف مقابل للاشئ احرزه مواطنه فلافيو .