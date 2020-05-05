شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: أتوقع عودة الدوري الممتاز في مطلع يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع محمود فتح الله، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ومدرب بيراميدز الحالي ، أن يعود النشاط الرياضي للاستئناف في مصر في مطلع شهر يوليو المقبل.
وأضاف فتح الله خلال حلوله ضيفاً على شاشة قناة الزمالك في برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي:" أتوقع عودة النشاط في أول يوليو وأن ينتهي في نهاية سبتمبر على أن يتم انطلاق الموسم الكروي الجديد في أكتوبر".
وعن أبوجبل قال فتح الله:" هو إسم على مسمى ويستحق الانضمام لصفوف منتخب مصر".
وأشاد محمود فتح الله، بالمستوى المميز الذي ظهر عليه محمود حمدي الونش في الفترة الأخيرة ضمن صفوف الفريق الأبيض، موضحاً " الونش لاعب شايل قلبه.. لا يعرف الدلع ويقدم أداءً رجولياً في كل المباريات".
وعن محمود علاء قال فتح الله:" أحب هذه النوعية من اللاعبين وأراه أفضل مني".
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