شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: أتوقع عودة الدوري الممتاز في مطلع يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع محمود فتح الله، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ومدرب بيراميدز الحالي ، أن يعود النشاط الرياضي للاستئناف في مصر في مطلع شهر يوليو المقبل.

وأضاف فتح الله خلال حلوله ضيفاً على شاشة قناة الزمالك في برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي:" أتوقع عودة النشاط في أول يوليو وأن ينتهي في نهاية سبتمبر على أن يتم انطلاق الموسم الكروي الجديد في أكتوبر".

أعرب نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن النادي الأبيض محظوظاً بوجود الثنائي محمد أبوجبل ومحمود جنش ضمن صفوف في مركز حراسة المرمى، مضيفاً :" الزمالك محظوظ بوجود جنش وأبوجبل، وأتوقع عودة جنش بقوة مع عودة النشاط الكروي".

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وعن أبوجبل قال فتح الله:" هو إسم على مسمى ويستحق الانضمام لصفوف منتخب مصر".