شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر خطاب الاتحاد الدولي للتنس بخصوص إيقاف يوسف حسام مدي الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة النزاهة بالاتحاد الدولى لرياضة التنس، إيقاف اللاعب يوسف حسام المصنف 810 عالمياً حالياً، مدى الحياة بسبب التلاعب بنتائج المباريات. وأرسلت لجنة النزاهة بالاتحاد الدولى لرياضة التنس ، خطاباً للاتحاد المصرى برئاسة اسماعيل الشافعى ، تفيد فيه ايقاف اللاعب لمدى الحياة . وحصل ”الخليج 365” علي صورة من الخطاب المرسل من الاتحاد الدولي الي الاتحاد المصري بخصوص إيقاف اللاعب .. Advertisements

تنس

تنس 2 يذكر أن يوسف حسام شقيقه الأكبر كريم الذى تم إيقافه مدى الحياة منذ عامين لنفس الأسباب بالتلاعب بالنتائج .

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