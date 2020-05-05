شكرا لقرائتكم خبر عن المهدى سليمان: رفضت الانضمام للأهلى وتمسكت بالبقاء فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهدى سليمان، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، إنه تلقى عرضًا من النادى الأهلي عن طريق وكيل أعماله ميدو حزين، قبل توقف مسابقة الدورى بسبب تفشى فيرس كورونا.

أضاف المهدى خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم"، إنه رفض عرض الأهلى الأخير، وتمسك بالاستمرار مع فريقه الحالى، قائلاً: "فى بيراميدز حاليًا أصبحت الحارس رقم واحد، وأرغب فى التمسك بتلك الفرصة، وأن أشعر بالاستقرار لذلك فضلت عدم الرحيل".

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تابع حارس بيراميدز حديثه مؤكدًا إنه تلقى مفاوضات من الأهلي فى 4 مرات سابقة، أولها حينما كان لاعبًا فى إنبى أبن الـ 20 عامًا إلى أن الفريق البترولى رفض حينها، ومرتين خلال وجوده مع فريق سموحة، منهم مرة طلب فرج عامر الحصول على 10 ملايين جنيه إلا أن الأحمر عرض 2 مليون فقط.

كشف المهدى، أن الفرنسي سباستيان ديسابر أكد له أنه رقم واحد في صفوف بيراميدز مع أحمد الشناوي، تابع: بعدها محمد العقباوي مدرب حراس بيراميدز أبلغني أنني سأشارك في نهائ كأس مصر ضد الزمالك، ولكن فوجئت بعدها بمشاركة الشناوي وهو ما كان صدمة بالنسبة لي، وتلقيت اتصالا بعدها من العقباوي بعد رحيله أكد أنه لا يعلم سبب تغير القرار بشأن عد مشاركته".

وعن منافسة أحمد الشناوى حارس بيراميدز، وشريف إكرامى حارس الأهلى الذى يقترب بشدة من الانضمام للفريق السماوى، قال المهدى سليمان: "لو المنافسة ستكون فى الملعب فقط، فأنا قادر على أن استمر كحارس أول للفريق".