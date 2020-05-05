شكرا لقرائتكم خبر عن زكى عبد الفتاح: نفتقد لإحتراف الحراس المصريين و أتمنى تواجد غالى و حسنى فى اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف زكي عبد الفتاح مساعد مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس الأمريكي، أن محمد الشناوي وأبو جبل قريبين من بعض في مستواهم داخل الملعب ونفتقد لإحتراف الحُراس .

وأوضح زكى عبد الفتاح خلال تصريحات تلفزيوينة أنه لا يوجد حُراس مميزين سوى هذا الثنائي في مصر مشيراً إلى إننا نفتقد إلى إحتراف الحراس في الدوريات الكبرى لتطوير مستواهم أكثر وتواجد أكثر من حارس بمستوى مميز .

وأشار زكي عبد الفتاح مساعد أن الكرة المصرية تحتاج إلى كوادر جديدة خلال الفترة القادمة لتطوير المنظومة في المستقبل وأن حسام غالي وحسني عبد ربه كوادر شابة مميزة جداً وفي حالة تواجدهم داخل إتحاد الكرة المصري سيكون لهم دور قوي وفعال خاصة وأنهم يتمتعون بشخصية قوية ولديهم فكر مختلف .

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وتابع أنه لايتمنى تواجد نفس الأسماء السابقة لإنتخابات إتحاد الكرة القادمة ونتطلع لظهور كوادر وأسماء جديدة تضيف للمنظومة من أفكار وخطط جديدة .

و أختتم زكي عبد الفتاح أنه كان لابد من إستمرار ضياء السيد في جهاز المنتخب بعد رحيل الأمريكي برادلي نظراً لما قدمه من إنضباط بين اللاعبين في معسكرات المنتخب خاصة وأنه يتمتع بعلاقة طيبة بين اللاعبين .