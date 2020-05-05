شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الجليل: حزين بسبب تجاهل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف محمد عبد الجليل نجم الاهلي السابق، عن حزنه بسبب تجاهل إدارة القلعة الحمراء لتواجده داخل النادي خاصة بعد تحقيقه نجاحات كبيرة في قطاع الناشئين بمصر المقاصة .

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واضاف عبد الجليل خلال تصريحات تلفزيونية انه على الرغم من تواجده بالقلعة الحمراء ١٣ سنة كلاعب حقق الكثير من البطولات الإ انه تم تجاهله خلال الفترة الماضيه من التواجد في قطاع الناشئين خاصة وانه لديه خبرة كبيرة وقاد المقاصة لتحقيق ارقام قياسية في قطاع الناشئين وتطور آداء اللاعبين.

وتابع قدمت الكثير للاهلي اثناء تواجدي ولم ابخل بأي شئ مشيرا الي ان تجاهل مسؤلين القلعة الحمراء يُعد امر غريب بعد المستوى المميز الذي ظهرت عليه مع المقاصة خلال الفترة الاخيرة .

وكان مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب قد قرر إغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به، وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين، والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.