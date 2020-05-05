شكرا لقرائتكم خبر عن جيلبرتو: الأهلى ساندنى كثيرا وقت الإصابة.. وجيرالدو لازم يتعب علشان يشارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الأنجلولى جليبرتو ظهير أيسر الأهلى الأسبق أن مسئولى القلعة الحمراء وقفوا بجانبه مرتين بعد الإصابات التى تعرض لها ، مؤكدا أنهم عرضوا عليه تحمل تكاليف علاجه بالرغم من إصابته مع منتخب أنجولا .

وأضاف جليبرتو فى تصريحات لبرنامج الدرجة الثالثة على أون تايم 2 أن مواطنه جيرالدو صانع ألعاب الأهلى الحالى لاعب جيد جدا ولكن وجهات نظر المدربين هى الحاسمة فى مسألة مشاركته من عدمها ، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه لابد من أن يقدم أكثر ما عنده حتى يحظى بمكان أساسى فى التشكيلة الأساسية للفريق الأحمر .

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من ناحية اخرى اكد جليبرتو أنه يعتبر نفسه أحد أبناء الأهلى نظرا للعلاقة القوية التى تجمعه بالجماهير الحمراء حتى الآن ، مشيرا إلى أنه دخل القلعة الحمراء وعمره 21 عاما وارتبط جدا بجماهير النادى ، مؤكدا انه مازال يعشقهم حتى الأن بالرغم من ابتعاده عن الساحرة المستديرة منذ فترة .

وكشف ظهير أيسر الأهلى الأسبق أن القلعة الحمراء كانت تسيطر على القارة الأفريقية من البرتغالى مانويل جوزيه نظرا لقوة المارد الاحمر فى بداية الألفية الثالثة بسبب قوة اللاعبين وقتها الذين استطاعوا حصد معظم الألقاب المحلية والأفريقية .