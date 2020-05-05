شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: علاقتى بمرتضى منصور جيدة.. وبيراميدز قادر على المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف محمود فتح الله، مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق ومدرب بيراميدز الحالي، علاقته بالمستشار بمرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، بالجيدة.

وقال محمود فتح الله خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "علاقتي بالمستشار مرتضى منصور جيدة ولا توجد مشاكل أو أزمات بيننا".

وشدد على أن علاقته برئيس الزمالك جيدة منذ زمن طويل وقبل تولي مرتضى رئاسة النادي الأبيض.

وأضاف مدرب عام بيراميدز الحالي، أنه كان يخطط لدخوله مجال التدريب منذ أن كان لاعباً، موضحاً " نويت دخول مجال التدريب منذ أن كنت لاعباً وتعلمت من عدد كبير من الأجهزة الفنية التي تدربت منها بدايةً من أصغر مدير فني تدرب معه وصولاً للمعلم حسن شحاتة".

Advertisements

وأوضح نجم الزمالك السابق، أن فاروق جعفر كان أول مدير فني يقوم بتصعيده من قطاع الناشئين لصفوف الفريق الأول خلال مشواره مع غزل المحلة، مضيفاً ، " فاروق جعفر قام بتصعيدي من فريق 19 بالمحلة لخوض مباريات الممتاز ومع رحيله وقدوم مختار مختار، استمريت ضمن صفوف الفريق الأول". وواصل تصريحاته:" شغلت مركز لاعب الوسط المدافع في بداياتي مع غزل المحلة قبل أن أتحول إلى مركز "الليبرو".