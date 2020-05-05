محمود فتح الله: علاقتى بمرتضى منصور جيدة.. وبيراميدز قادر على المنافسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف محمود فتح الله، مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق ومدرب بيراميدز الحالي، علاقته بالمستشار بمرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، بالجيدة.
وشدد على أن علاقته برئيس الزمالك جيدة منذ زمن طويل وقبل تولي مرتضى رئاسة النادي الأبيض.
وأضاف مدرب عام بيراميدز الحالي، أنه كان يخطط لدخوله مجال التدريب منذ أن كان لاعباً، موضحاً " نويت دخول مجال التدريب منذ أن كنت لاعباً وتعلمت من عدد كبير من الأجهزة الفنية التي تدربت منها بدايةً من أصغر مدير فني تدرب معه وصولاً للمعلم حسن شحاتة".
وأوضح نجم الزمالك السابق، أن فاروق جعفر كان أول مدير فني يقوم بتصعيده من قطاع الناشئين لصفوف الفريق الأول خلال مشواره مع غزل المحلة، مضيفاً ، " فاروق جعفر قام بتصعيدي من فريق 19 بالمحلة لخوض مباريات الممتاز ومع رحيله وقدوم مختار مختار، استمريت ضمن صفوف الفريق الأول".
وواصل تصريحاته:" شغلت مركز لاعب الوسط المدافع في بداياتي مع غزل المحلة قبل أن أتحول إلى مركز "الليبرو".
وأشاد فتح الله، بتجربته مع بيراميدز في الموسم الجاري، موضحاً " بيراميدز وُلد كبيراً وقدم مستويات رائعة مع أول مواسمه في ثوبه الجديد".
وتابع :" سعيد بتجربتي مع بيراميدز، ولست متفقاً مع من يتحدثون عن انخفاض مستوى الفريق في الموسم الجاري، أرى بيراميدز في مكانة كبيرة جداً مقارنةً بكثير من الأندية"، مضيفاً" قبل فترة التوقف بلغنا نصف نهائي الكونفدرالية وربع نهائي كأس مصر وكنا ننافس على لقب الدوري أيضاً، ولدينا هدف في معانقة لقب هذا الموسم حال استكماله".
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