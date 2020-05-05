شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: رمضان صبحى ليس ملكا لنفسه والأفضل له الاستمرار فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على مشاركة اللاعبين مواليد 97 فى أولمبياد طوكيو بعد تأجيلها عاما لتقام صيف 2021، قرار متوقع.

وأنهى هذا الخطاب الجدل الدائر حول أحقية اللاعبين مواليد 97 فى المشاركة فى الأولمبياد بعد تأجيلها عاما بسبب جائحة فيروس كورونا التى ضربت العالم أجمع، ورغم أنه كانت هناك توصية من الفيفا بهذا الأمر، إلا أن اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميا اليوم من الفيفا يفيد بموافقة اللجنة الأولمبية الدولية على هذا الأمر بشكل نهائى، بجانب السماح لـ3 لاعبين كبار بالمشاركة أيضا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أوصى من قبل بأن اللاعبين الرجال المولودين في عام 1997 سيكون بإمكانهم المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تأجلت لتقام في العام المقبل، على الرغم من أنهم تخطوا السن القانوني. Advertisements وتم تأجيل الأولمبياد لمدة عام بسبب وباء فيروس كورونا، مما يعني أن اللاعبين المولودين في 1997 سيكونون تخطوا السن، ولكن الفيفا قرر أن هؤلاء الذين كان بإمكانهم المشاركة في دورة العام الحالي سيتمكنون من المشاركة في العام المقبل.

وتحدث غريب خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عن توليه قيادة المنتخب الأولمبى بـ"المجاملة" قائلاً: "لم اعمل فى التديبات بالمجاملة ونجاحاتى تتخطى أية اخفاقات، وحسن شحاتة المدير الفنى الوحيد الذى يسبقنى كرقم 1 ومن بعده أنا، وكنت أستمتع بمشاهدة حلمى طولان أثناء تدريبه للناشئين".

وعن رمضان صبحى لاعب الأهلي الحالى، أكد شوقى غريب أن اللاعب ليس ملكًا لنفسه، خاصة فى ظل كونه أحد الأعمدة الأساسية فى المنتخب الأول والأولمبى، موجهًا له نصيحة بضرورة الاستمرار مع المارد الأحمر.