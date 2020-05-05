شكرا لقرائتكم خبر عن المهدى سليمان: وليد سليمان "قطع شرايينه" من أجل الانضمام للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهدى سليمان حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، أن انتقال وليد سليمان من إنبى إلى النادى الأهلي عام 2011 شهد صعوبة بالغة، خاصة وأن الفريق البترولى كان يتمسك بلاعبيه بشكل كبير جدًا.

أضاف المهدى فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" أن وليد سليمان قام بـ"قطع شرايينه" خلال تواجده فى منزله، حتى يضغط على مسئولى إنبى من أجل الموافقة على انتقاله للمارد الأحمر، قائلاً: "وليد سليمان أهلاوى جدًا ومن زمان".

ووقع وليد سليمان لاعب الأهلى مؤخراً على عقود تجديده مع القلعة الحمراء مقابل 22 مليون جنيه فى موسمين خالصة الضرائب، بواقع 11 مليونا فى الموسم الواحد، على أن يتم استثناء اللاعب من نسبة المشاركة.