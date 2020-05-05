شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شقيقه الأكبر.. الدولى للتنس يقرر إيقاف يوسف حسام مدي الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لجنة النزاهة بالاتحاد الدولى لرياضة التنس، بيان رسمى تقرر فيه إيقاف اللاعب المصرى يوسف حسام المصنف 810 عالمياً حالياً، مدى الحياة بسبب التلاعب بنتائج المباريات.

وجاء فى البيان ، " أن يوسف البالغ من العمر 21 عاما، تم إيقافه بشكل مؤقت فى مايو 2019 لحين انتهاء التحقيقات وتم حظره مدى الحياة بعد ثبوت إدانته بالتلاعب فى نتائج العديد من المباريات، وشمل ذلك 21 خرقا ، بما فى ذلك ثمانى حالات من التلاعب بنتائج المباريات وست حالات لتسهيل المقامرة واثنان من استدراج لاعبين آخرين".

يذكر أن يوسف حسام شقيقه الأكبر كريم الذى تم إيقافه مدى الحياة منذ عامين لنفس الأسباب بالتلاعب بالنتائج .

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وأرسلت لجنة النزاهة بالاتحاد الدولى لرياضة التنس ، خطاباً للاتحاد المصرى برئاسة اسماعيل الشافعى ، تفيد فيه ايقاف اللاعب لمدى الحياة .