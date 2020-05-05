شكرا لقرائتكم خبر عن حارس سموحه يؤدى تدريبات خاصة استعدادا لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى أحمد ربيع الشيخ حارس مرمى سموحه تدريبات تأهيلية خاصة بمنزله استعداد لعودة الدورى وذلك طبقا للبرنامج الذى وضعه أحمد ناجى مدرب حراس مرمى الفريق السكندرى لحراس المرمى .

ويضم سموحه أربع حراس على مستوى عالى وهم الهانى سليمان وعمر صلاح واحمد ربيع الشيخ والحارس الشاب حسين تيمور احد إفرازات قطاع الناشئين بالنادى .

كان سموحه تعاقد مع الشيخ قادما من طنطا فى الموسم الماضى بعد أدائه اللافت للنظر مع أبناء السيد البدوى ولو لا إصابته بالرباط الصليبى لأصبح الحارس الأساسى للفريق السكندرى خاصة وأنه كان المنافس الحقيقى لمحمد أبو جبل حارس سموحه السابق والزمالك الحالى .

ويحرص أحمد الشيخ إلى اداء تدريبات خاصة مع أداء بعض الجيم للحفاظ على لياقته البدنية أملا فى عودة النشاط الرياضى من جديد بعد توقفه بسبب تفشى وباء كورونا الذى داهم العالم باكلمه منذ بداية العام الحالى .

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طالب ثلاثى سموحة السيد فريد ومحمود عزت وأحمد ربيع الشيخ إدارة النادى بصرف جزء من مستحقاتهم المالية المتاخرة منذ فترة للصرف على أسرهم فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم بأكمله.

كان الثلاثى قد حصلوا على 25 % من مقدم تعاقدهم مع سموحه فى بداية الموسم ثم 5 % عبارة عن راتب شهرى يوليه وأغسطس الماضيين ومن وقتها لم يحصلوا على أى مقابل مادى.

ويرفض الثلاثى شكوى ناديهم فى اتحاد الكرة رغبة منهم فى استكمال مشوارهم مع الفريق خاصة وأنهم يدركون تماما الازمة المالية التى يعانى منها الأندية فى ظل توقف النشاط ، خاصة وأن زملائهم بالفريق حصلوا على 60 % من عقودهم السنوية .