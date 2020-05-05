تصريح اليوم.. حارس الأهلى: "الشخصية" هى الفارق بينى وبين الشناوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد يوم الاثنين الموافق 4/5/2020 العديد من التصريحات الهامة، وجاء أبرزها تصريح محمد الشناوي خلال استضافته في برنامج رامز مجنون رسمي .
وكشف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفارق بينه وبين أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز هي الشخصية .
وشهدت الفترة الماضية ، تألق كل من محمد الشناوي مع الأهلي في الدوري ودوري ابطال افريقيا كما تألق مع المنتخب الوطني وحصل علي أفضل حارس مرمي في أول مباراة للفراعنة في كأس العالم .
وأكد محمد الشناوي أنه يفضل وجود الرباعي، أحمد فتحي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول، في الخط الدفاعي، موضحاً أنه يشعر بالاطمئنان حال دخولهم التشكيل الأساسي.
أثنى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، مؤكدا أنه يقدم مستوي مميز مع الفريق الأبيض في الفترة الماضية .
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