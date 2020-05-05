شكرا لقرائتكم خبر عن جيلبرتو: أتمنى أن ينهى حسام عاشور مشواره بالأهلى وأحمد فتحى "بطل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأنجولى جليبرتو، ظهير أيسر الأهلى الأسبق، أنه لا بد وأن يصل مسئولو الأحمر وحسام عاشور قائد الفريق إلى صيغة تفاهم جديدة ترضى الطرفين، مؤكدا أنه سيحزن كثيرا إذا لعب عاشور فى أى ناد آخر بخلاف الأهلى لأنه أحد أبنائه.

وأضاف جيلبرتو فى تصريحات لبرنامج الدرجة الثالثة على أون تايم 2 أن أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى لاعب بطل وقدم الكثير، مشيرا إلى أنه على مسئولى الأهلى أن يحموا لاعيبيهم من الرحيل.

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وكانت لجنة التخطيط بالأهلى أعلنت عن رغبتها فى اعتزال حسام عاشور بنهاية الموسم الجارى مع الكشف عن حزمة قرارات لصالح اللاعب منها إقامة مباراة اعتزال تليق بتاريخه مع النادى بالإضافة للعمل داخل النادى والقناة، اما أحمد فتحى فقد أكد رحيله إلى بيراميدز بعد رفضه للمقابل المادى الذى عرض عليه من قبل اللجنة.

وعن مباريات القمة التى شارك فيها قال جليبرتو إنه يعتبر نفسه من اللاعبين المحظوظين نظرا لأن جيله بالأهلى كان دائم الفوز على غريمه التقليدى الزمالك فى معظم المواجهات التى أقيمت بينهما، خاصة أنه كان يحب دائما تلك المباريات التى كانت تحسم لقب الدورى بشكل كبير.

وعن أصعب مباراة خاضها مع الأهلى أشار ظهير المنتخب الأنجولى الأسبق كانت أمام الإسماعيلى فى المباراة الفاصلة التى أقيمت بالمكس وحسمها المارد الاحمر بهدف مقابل للا شىء أحرزه مواطنه فلافيو.