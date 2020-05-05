شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «كاريوس» يفسخ عقده مع بشكتاش ويعود لليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الحارس الألماني لوريس كاريوس، اليوم الاثنين، رسميًا فسخ عقد إعارته لنادي بشكتاش التركي وعودته إلى ليفربول الإنجليزي لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

ويأتي ذلك بعد تقدم الحارس بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ودخوله في صدام مع إدارة بشكتاش بسبب عدم حصوله على مستحقاته خلال فترة لعبه في «فودافون بارك».

وأوضح صاحب الـ 26 عامًا، عبر حسابه على «إنستجرام»: «مرحبًا جميعًا، اليوم فسخت عقدي مع بشكتاش».

وأضاف: «من العار أن ينتهي كل شئ بهذا الشكل ولكن عليكم أن تعرفوا أنني جربت كل شئ لحل هذا الوضع بدون أي مشاكل، وكنت صبورًا لأشهر أبلغت فيها الإدارة مرارًا وتكرارًا».

وتابع الألماني: «الشئ نفسه حدث بالفعل العام الماضي وللأسف لم يحاولوا حل المشكلة بل أيضًا رفضوا اقتراحي بالمساعدة بتخفيض راتبي. من المهم بالنسبة لي أن تعلموا أنني استمتعت باللعب لهذا النادي كثيرًا، بشكتاش يمكنه الفخر بامتلاكه جماهير شغوفه كهذه خلفه دائمًا تقدم له الدعم، أنتم دعمتوني دائمًا في اللحظات الجيدة والسيئة، وسأتذكركم دائمًا بأفضل شكل».

واختتم رسالته موجهًا حديثه لزملائه: «أريد أيضًا أن أشكر كل زملائي والجهاز الفني وكل العاملين في النادي، أنتم رحبتم لي بأذرع مفتوحة من اليوم الأول».

Advertisements

وبذلك يعود «كاريوس» إلى ليفربول، والذي كان قد رحل عنه على سبيل الإعارة إلى تركيا بعد أدائه الكارثي خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 أمام ريـال مدريد إذ تسبب بشكل مباشر في هدفين بمرمى فريقه فيما انتهت المباراة بنتيجة 1-3 لصالح ريـال مدريد.